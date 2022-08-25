"Восени тарифи на тепло підвищать удвічі", мораторій "діє лише до кінця року": у РНБО спростували фейки про ціни на комуналку

Про це інформує в телеграмі Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України

"Восени для населення підвищаться тарифи на тепло вдвічі" - це фейк, адже президент України Зеленський підписав Закон №2479-IX від 29.07.2022р., який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення.

"Так, цей мораторій діє лише до кінця року, а потім "заплатите" за всі місяці" - насправді ж цей закон діятиме протягом воєнного стану в Україні та шести місяців після.

Ще один фейк, що газ включать у платіжку.

"Окрім заборони на підвищення тарифів за послуги на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) і послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, мораторій діє також на послуги з розподілу природного газу", - відповідають в ЦПД.

Дочірня компанія Google Jigsaw розпочинає кампанію протидії дезінформації про українських біженців у Польщі, Словаччині та Чехії.

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 24 серпня.

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