"Восени тарифи на тепло підвищать удвічі", мораторій "діє лише до кінця року": у РНБО спростували фейки про ціни на комуналку
ЦПД спростували чутки, щодо підвищення цін на опалення та фейк про "потім доведеться платити за всі місяці"
Про це інформує в телеграмі Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України
"Восени для населення підвищаться тарифи на тепло вдвічі" - це фейк, адже президент України Зеленський підписав Закон №2479-IX від 29.07.2022р., який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення.
"Так, цей мораторій діє лише до кінця року, а потім "заплатите" за всі місяці" - насправді ж цей закон діятиме протягом воєнного стану в Україні та шести місяців після.
Ще один фейк, що газ включать у платіжку.
"Окрім заборони на підвищення тарифів за послуги на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) і послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, мораторій діє також на послуги з розподілу природного газу", - відповідають в ЦПД.
- Дочірня компанія Google Jigsaw розпочинає кампанію протидії дезінформації про українських біженців у Польщі, Словаччині та Чехії.
- Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 24 серпня.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.52
Купівля 39.52Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 39.47Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе