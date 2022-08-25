Google запускає кампанію протидії дезінформації про біженців з України
Дочірня компанія Google Jigsaw розпочинає кампанію протидії дезінформації про українських біженців у Польщі, Словаччині та Чехії
Про це повідомляє Reuters.
Дочірня компанія Google Jigsaw (організація, що відповідає за онлайн-безпеку) уже з наступного тижня розпочинає кампанію протидії дезінформації про українських біженців на основі досліджень психологів із двох британських університетів.
Інформаційну кампанію проводитимуть у Польщі, Словаччині та Чехії у партнерстві з місцевими неурядовими організаціями, фахівцями з перевірки фактів, науковцями та експертами з дезінформації. Кампанія спрямована на підвищення стійкості до маніпулятивних та негативних наративів проти біженців.
Психологи з університетів Кембриджа та Брістоля у разом з Google Jigsaw створили 90-секундні ролики, покликані “щепити" людей від шкідливого контенту в соціальних мережах.
Ролики будуть показуватися в рекламних слотах на YouTube Google, а також на інших платформах, таких як Twitter, TikTok і Мeta, Facebook. Вони повинні допомогти людям визначити емоційну маніпуляцію в новинах.
“Якщо ви скажете людям, що є правдою, а що брехнею, багато людей будуть заперечувати... але ви можете передбачити методи, які будуть використані для поширення дезінформації, як у випадку з війною в Україні", – пояснив провідний автор звіту про дослідження Джон Розенбек.
Для дослідження провели сім експериментів, у тому чилі з групою американців (18+), які дивляться політичні новини на YouTube.
"Ми розглядаємо це як пілотний проєкт, тому нема підстав, аби цей підхід не можна було застосувати в інших країнах”, – заявила керівник відділу досліджень Jigsaw Бет Голдберг.
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