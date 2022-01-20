Воювали проти України, супроводжували "гумконвої" РФ: СБУ викрила членів "Луганського округу донських козаків"
СБУ встановила особи 13 ватажків "Луганського округу донських козаків", які воювали проти України на боці російських окупантів
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Слідство з'ясувало, що раніше вони були членами однойменної громадської організації, яку зареєстрували до 2014 року. Згодом за матеріалами СБУ суд ухвалив рішення про її заборону і примусовий розпуск.
Зловмисники брали активну участь у війні проти сил АТО поблизу Луганська та Дебальцевого.
Також вони супроводжували російські "гуманітарні" вантажі для найманців і патрулювали тимчасово окуповані населені пункти.
Озброєні члени "Луганського округу донських козаків" охороняли ворожі блокпости в ОРДЛО, зокрема зупиняли громадський транспорт, автомобілі місцевих жителів і нехаконно обшукували їх.
Зараз російські найманці переховуються від слідства на тимчасово окупованій частині Луганщини.
Після затримання їх притягнуть до кримінальної відповідальності.
У межах кримінальних проваджень, розпочатих слідчими СБУ за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, тривають заходи для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки нашої країни.
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