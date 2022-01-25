Воював проти ЗСУ в Донецькому аеропорту: в Україні командира снайперського підрозділу окупантів заочно засудили до 9 років ув'язнення
В Україні до 9 років позбавлення волі заочно засудили учасника "ДНР", який командував снайперським підрозділом окупантів і передавав розвіддані про підрозділи ЗСУ в ООС російським спецслужбам
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Слідчі встановили, що найманцем РФ є мешканець Донеччини, який у січні 2015 року добровільно приєднався до угруповань "ДНР" і з того часу брав активну участь у війні проти України.
Зловмисник і його підлеглі вели прицільний вогонь по українських військових.
Також російський найманець воював проти ЗСУ в Донецькому аеропорту та систематично збирав розвіддані про українську армію на Сході країни та передавав їх спецслужбам РФ.
Його "куратори" цікавилися кількістю, розташуванням позицій і передислокацією ЗСУ.
Зараз учасник "ДНР" переховується на тимчасово окупованих територіях Сходу України.
Суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. Засудженого оголосили в розшук, а початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення вироку до виконання.
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