Воював за РФ та, ймовірно, обстрілював українські позиції: жителю Слов'янська оголосили підозру
СБУ затримала бойовика, який приєднався до окупаційного угруповання "Шторм" і брав участь у війні проти України. Чоловік отримав підозру у зраді
Про це інформує Служба безпеки України.
За даними контррозвідки СБУ, мешканець Слов’янська на Донеччині переїхав до Ставропольського краю перед початком повномасштабного вторгнення РФ. Зловмисник підписав контракт з 79-м мотострілецьким полком ЗС РФ у групі "Шторм" 24 червня 2022 року. Він був механіком-водієм і активно воював проти Сил оборони біля Берхівки в Бахмутському районі, за даними СБУ.
У складі ворожого війська чоловік облаштовував блокпости та укріплення, щоб утруднити контрнаступ Збройних Сил України.
Його затримали під час боїв біля Бахмута у липні цьогоріч.
Зловмисник отримав підозру за державну зраду в умовах воєнного стану. Нині він у в’язниці. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше колишнім офіцерам тактичної групи Повітряних Сил "Крим" ЗСУ, які перейшли на бік ворога й служать у збройних силах РФ, заочно повідомили про підозру у державній зраді та дезертирстві. Слідство встановило, що у 2014 році, під час тимчасової окупації Криму та Севастополя російськими військами, вони не з’явилися на службу у пункті постійної дислокації на материковій частині нашої країни, зрадивши військову присягу.
- Медик з Маріуполя, за даними слідства, добровільно пішов на співпрацю з росіянами та очолив місцеву лікарню, також чоловік дискредитував українських військових на телеканалах РФ: його судитимуть за державну зраду.
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