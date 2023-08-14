Про це інформує Служба безпеки України.

За даними контррозвідки СБУ, мешканець Слов’янська на Донеччині переїхав до Ставропольського краю перед початком повномасштабного вторгнення РФ. Зловмисник підписав контракт з 79-м мотострілецьким полком ЗС РФ у групі "Шторм" 24 червня 2022 року. Він був механіком-водієм і активно воював проти Сил оборони біля Берхівки в Бахмутському районі, за даними СБУ.

У складі ворожого війська чоловік облаштовував блокпости та укріплення, щоб утруднити контрнаступ Збройних Сил України.

Його затримали під час боїв біля Бахмута у липні цьогоріч.

Зловмисник отримав підозру за державну зраду в умовах воєнного стану. Нині він у в’язниці. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.