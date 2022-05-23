Вперше в історії число біженців у світі перевищило 100 млн

Про це йдеться на сайті ООН.

"Сто мільйонів – це цифра, яка тверезить і тривожить. Це – рекорд, який ніколи не слід було встановлювати", – цитує сайт Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

"Ця статистика має слугувати тривожним дзвінком для вирішення та запобігання руйнівним конфліктам, припинення переслідувань та усунення основних причин, які змушують невинних людей залишати свої домівки", - йдеться в його заяві.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, кількість вимушено переміщених людей у всьому світі зросла до 90 мільйонів до кінця 2021 року через нові хвилі насильства або тривалий конфлікт у таких країнах, як Ефіопія, Буркіна-Фасо, М'янма, Нігерія, Афганістан і Демократична Республіка Конго. .

Війна в Україні примусила 8 мільйонів людей покинути свої домівки, а 6 мільонів залишити країну. 100 мільйонів людей, вимушено переміщених у всьому світі, становлять 1% населення планети.

Біженці з Маріуполя через Росію дістались до Ірландії.

Наразі в Італії перебувають близько 120 тис. біженців з України.

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