Вперше в історії Європи: в Ісландії обрали парламент, у якому переважатимуть жінки

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У однопалатний парламент (63 місць) були обрані 33 жінки.

Згідно з даними Міжпарламентського союзу, лише Руанда, Куба і Нікарагуа мають більше жінок, ніж чоловіків у парламенті, тоді як Мексика та ОАЕ мають розподіл 50/50.

В Ісландії немає квоти на жіноче представництво, проте певні партії встановлюють квоту на жінок-кандидатів.

Більшість голосів отримала владна коаліція. До її складу входять "Ліво-зелений рух" прем’єрки Катрін Якобсдоуттір, консервативна "Партія незалежності" і право-центристська "Прогресивна партія".

Разом ці три партії здобувають 37 зі 63 місць у парламенті, порівняно з 33 місцями на минулих виборах.