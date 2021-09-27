Вперше в історії Європи: в Ісландії обрали парламент, у якому переважатимуть жінки
У парламенті Ісландії за підсумками голосування, буде більше жінок, ніж чоловіків
Про це повідомляє Радіо Свобода.
У однопалатний парламент (63 місць) були обрані 33 жінки.
Згідно з даними Міжпарламентського союзу, лише Руанда, Куба і Нікарагуа мають більше жінок, ніж чоловіків у парламенті, тоді як Мексика та ОАЕ мають розподіл 50/50.
В Ісландії немає квоти на жіноче представництво, проте певні партії встановлюють квоту на жінок-кандидатів.
Більшість голосів отримала владна коаліція. До її складу входять "Ліво-зелений рух" прем’єрки Катрін Якобсдоуттір, консервативна "Партія незалежності" і право-центристська "Прогресивна партія".
Разом ці три партії здобувають 37 зі 63 місць у парламенті, порівняно з 33 місцями на минулих виборах.
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