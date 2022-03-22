Вперше в історії місто Київ стало "почесним громадянином" Парижу
Мерія Парижа проголосувала за присвоєння Києву "почесного громадянства", вперше надавши цей статус місту
Про це повідомила у Twitter мер Парижа Анн Ідальго.
"Цією відзнакою, що вперше надається місту, Париж висловлює свою дружбу та підтримку українській столиці, що бореться за свою свободу", - написала вона.
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