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Вперше в історії: Росію виключили з виконавчої ради ЮНЕСКО

15 листопада, 2023 середа
21:56
Культура

Росію вперше в історії виключили з виконавчої ради ЮНЕСКО, що стало черговим кроком ослаблення міжнародної ролі РФ

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у мережі Х.

"Вперше в історії Росія була виключена з виконавчої ради ЮНЕСКО. Епоха російського впливу закінчилася, і це правильно: російським терористам немає місця на чолі значущих міжнародних організацій. Міжнародна роль Росії буде тільки продовжувати слабшати", — повідомив президент України Володимир Зеленський.

  • У середині вересня ЮНЕСКО внесла Софійський собор, Києво-Печерську лавру та центр Львова до списку спадщини, що перебуває під загрозою.
ЮНЕСКО
санкції проти Росії
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