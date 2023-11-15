Вперше в історії: Росію виключили з виконавчої ради ЮНЕСКО

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у мережі Х.

"Вперше в історії Росія була виключена з виконавчої ради ЮНЕСКО. Епоха російського впливу закінчилася, і це правильно: російським терористам немає місця на чолі значущих міжнародних організацій. Міжнародна роль Росії буде тільки продовжувати слабшати", — повідомив президент України Володимир Зеленський.