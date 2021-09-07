Вперше в історії США: дружина Байдена буде працювати поза Білим домом

Про це повідомляє AP.

Байден знову очно викладатиме в громадському коледжі Північної Вірджинії, де вона працює з 2009 року. До цього вона викладала англійську дистанційно з Білого дому.

"Є деякі речі, які не можна замінити, і я не можу дочекатися, коли повернуся в аудиторію", - заявила вона.

Раніше перші леді США не працювали поза Білим домом. Зазвичай вони виконували роль господині Білого дому. Деякі перші леді США виступали в ролі спеціальних послів.

