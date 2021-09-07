Вперше в історії США: дружина Байдена буде працювати поза Білим домом
Дружина президента США Джил Байден вперше у історії країни стане першою леді з роботою на повний робочий день поза Білим домом
Про це повідомляє AP.
Байден знову очно викладатиме в громадському коледжі Північної Вірджинії, де вона працює з 2009 року. До цього вона викладала англійську дистанційно з Білого дому.
"Є деякі речі, які не можна замінити, і я не можу дочекатися, коли повернуся в аудиторію", - заявила вона.
Раніше перші леді США не працювали поза Білим домом. Зазвичай вони виконували роль господині Білого дому. Деякі перші леді США виступали в ролі спеціальних послів.
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