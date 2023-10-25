Українець вперше потрапив до топ-10 найкращих вчителів світу за версією Global Teacher Prize

Про це повідомили організатори найпрестижнішої світової відзнаки для освітян.

Артур Пройдаков, який потрапив у топ-10 найкращих вчителів світу, викладає українську мову та літературу. У 2021 році він став переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine, яка щороку відзначає вчителів-змінотворців.

Global Teacher Prize Ukraine ініціювала у 2017 році ГС "Освіторія", щоб не тільки відзначити досягнення вчителів щодо своїх учнів та щодо суспільства, а й підкреслити важливість педагогів в Україні та долучити українських учителів до світової освітянської спільноти.

"Дуже важко повірити в це й усвідомити це. 10 людей на планеті Земля. 10 освітян. І я, український учитель, серед цієї 10-ки. Це надихає й мотивує. Це означає, що я все роблю правильно. І тисячі українських учителів теж роблять усе правильно, продовжуючи працювати, зберігати цінності навіть попри виклики повномасштабної війни. Цього досягнення не було б без наших захисників і захисниць. Тільки завдяки ним я маю честь працювати вчителем в Україні. І це додатково мотивує робити тільки найкраще у своїй діяльності. Попри все", –

зазначає Пройдаков.

Ім’я найкращого вчителя 2023 року оголосять 8 листопада на церемонії нагородження Global Teacher Prize, яка відбудеться у межах 42-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у Парижі в штаб-квартирі ЮНЕСКО.

Переможець премії отримає нагороду розміром $1 млн.

Про Артура Пройдакова

Народився в місті Кадіївка (наразі це окупована частина Луганської області). У листопаді 2014 року був змушений покинути дім через війну. Певний час працював на Сумщині в державній школі в місті Ромни, а потім — у школі MIDGARD у Києві. Після повномасштабного вторгнення організував курси з української мови для переселенців, проводив уроки в рамках Всеукраїнського розкладу, розповідав у закордонних та українських медіа про агресію Росії й значення вчительської роботи в умовах таких викликів. Автор уроків у Всеукраїнській школі онлайн.

Розвиває українську освіту як учитель в школі Mriy Diy, а також як виконавчий директор в освітній фундації MriyDiy. Крім того, є одним з експертів безоплатної освітньої онлайн-платформи iLearn від ГС «Освіторія», яка допомагає випускникам готуватися до

ЗНО/НМТ і вступати до омріяних вишів.

Артур вважає своєю вчительською місією допомагати освітянам в Україні віднайти свій голос та бути проактивними у своїй школі та громаді, сприяти підвищенню престижності професії «учитель» в Україні.