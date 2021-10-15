Вперше за шість років: співачка Адель випустила пісню
Британська співачка Адель після перерви у шість років випустила композицію, вона називається "Easy On Me"
Про це повідомляє ВВС.
Адель також випустила кліп до синглу.
Режисером кліпу виступив Ксав’є Долан, який знімав Адель відео до пісні "Hello".
Новий сингл увійде до четвертого сольного альбому співачки під назвою "30".
Вихід запланований на 19 листопада. Роботу над ним співачка розпочала три роки тому.
Пісня та кліп співачки пов’язані з подіями з її особистого життя. У 2019 році вона подала на розлучення зі чоловіком Саймоном Конекі. У них є син.
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