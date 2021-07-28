Вперше за всю історію: лікарі змогли зменшити пухлину мозку за допомогою магнітного шолома

Про це повідомляє ScienceAlert.



«Завдяки сміливості цього пацієнта, ми змогли перевірити та підтвердити потенційну ефективність першої неінвазивної терапії гліобластоми у світі», - заявив нейрохірург Девід С. Баскін.



Гліобластома є рідкісною формою раку. Пухлина швидко росте в головному мозку або стовбурі головного мозку і майже завжди призводить до смерті.



У травні 2018 року 53-річний пацієнт звернувся до лікаря з приводу "зміненого психічного стану". При медогляді у нього було виявлено велику пухлину. Вже через місяць того ж року пацієнту зробили операцію з видалення гліобластоми, але, на жаль, пухлина продовжувала зростати, попри лікування.



Оскільки традиційні методи лікування вже не допомагали, лікарі дозволили пацієнту випробувати магнітний шолом.

Процес лікування тривав впродовж 36 днів. За словами вчених, за цей час гліобластома зменшилася на 31%, а у пацієнта покращилася мова й когнітивні функції.

Процес із лікування був припинений через смерть пацієнта, оскільки він впав і пошкодив голову.



Зазначається, що сам шолом оснащений трьома потужними постійно обертальними магнітами, які генерують коливання магнітного поля.



Вчені виявили, що магнітне поле порушує перенесення електронів у серії реакцій, які мітохондрії використовують для виробництва хімічної енергії, яка живить людські клітини.



Проте, саме це порушення має місце лише у присутності певних підсилюючих метаболізм компонентів, що виробляються клітинами пухлини, і таким чином зруйновані клітини гліобластоми відмирають.

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