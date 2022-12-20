Впродовж 19 грудня Сумщина зазнала 83 обстріли окупантів
За минулу добу російські окупанти завдали 83 удари по прикордонних районах Сумської області
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
За даними очільника ОДА, під обстріли потрапили Великописарівська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська та Шалигинська громади:
- Великописарівська громада: росіяни ударили 6 разів із САУ.
- Хотінська громада: було 2 обстріли із артилерії, загалом 34 снаряди розірвалися на прикордонні.
- Шалигинська громада: ворог відкривав вогонь із гранатометів, було 5 "прильотів". Крім того, Сили оборони зафіксували 5 черг зі стрілецької зброї та 10 кулеметних черг.
- Краснопільська громада: росіяни двічі скидали вибухівку з безпілотників, а також було 15 "прильотів" із САУ.
- Юнаківська громада: війська РФ обстріляли прикордоння з артилерії, було 10 "прильотів".
- Миропільська громада: росіяни вели вогонь із артилерії, зафіксовано 4 "прильоти". Також ще 9 ворожих мін розірвалися на прикордонні.
Живицький повідомив, що у результаті ворожих обстрілів пошкоджені три приватні будинки та електролінія.
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