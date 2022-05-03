Впродовж 2 травня захисники Донбасу знищили понад 40 одиниць техніки та 5 БПЛА
Упродовж поточної доби, 2 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога
Про це повідомляє командування Операції об'єднаних сил у Фейсбук.
"Завдяки умілим діям та майстерності, наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема українські захисники знищили 6 танків, 5 артилерійських систем, 22 одиниці бойової броньованої техніки та 8 автомобілів ворога. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 5 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.
- На Сході українські воїни били по скупченню особового складу й техніки та ліквідували склад боєприпасів.
- Повітряні сили ЗСУ минулої доби знищили 8 цілей, зокрема й безпілотник "Форпост" за $7 млн.
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