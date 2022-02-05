Впродовж доби на фронті не зафіксовано жодного порушення режиму "тиші"

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 4 лютого, та станом на 7 годину ранку суботи з боку російських окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у штабі ООС.

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