Впродовж доби в Україні зафіксовано 25 смертей від COVID-19, заразилися 547 людей

Про це повідомляє прес-центр МОЗ.



Упродовж доби 13 липня було зареєстровано ​​547 нових випадків COVID-19 (в тому числі 34 дитини та 23 медпрацівники), 25 людей померли, 797 пацієнтів одужали.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 165 випадків;

Вінницька область - 6 випадків;

Волинська область - 6 випадків;

Дніпропетровська область - 31 випадок;

Донецька область - 31 випадок;

Житомирська область - 4 випадки;

Закарпатська область - 6 випадків;

Запорізька область - 26 випадків;

Івано-Франківська область - 2 випадки;

Київська область - 39 випадків;

Кіровоградська область - 2 випадки;

Луганська область - 23 випадки;

Львівська область - 22 випадки;

Миколаївська область - 19 випадків;

Одеська область - 36 випадків;

Полтавська область - 13 випадків;

Рівненська область - 6 випадків;

Сумська область - 22 випадки;

Тернопільська область - 1 випадок;

Харківська область - 20 випадків;

Херсонська область - 25 випадків;

Хмельницька область - 18 випадків;

Черкаська область - 13 випадків;

Чернівецька область - 11 випадків.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (165), Київській (39), Одеській (36), Донецькій (31) та Дніпропетровській (31) областях", - зазначили у МОЗ.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.