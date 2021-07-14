Впродовж доби в Україні зафіксовано 25 смертей від COVID-19, заразилися 547 людей
Станом на ранок 14 липня в Україні зафіксовано 2 242 245 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 52 665 - летальні, 2 179 076 осіб одужали
Про це повідомляє прес-центр МОЗ.
Упродовж доби 13 липня було зареєстровано 547 нових випадків COVID-19 (в тому числі 34 дитини та 23 медпрацівники), 25 людей померли, 797 пацієнтів одужали.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 165 випадків;
- Вінницька область - 6 випадків;
- Волинська область - 6 випадків;
- Дніпропетровська область - 31 випадок;
- Донецька область - 31 випадок;
- Житомирська область - 4 випадки;
- Закарпатська область - 6 випадків;
- Запорізька область - 26 випадків;
- Івано-Франківська область - 2 випадки;
- Київська область - 39 випадків;
- Кіровоградська область - 2 випадки;
- Луганська область - 23 випадки;
- Львівська область - 22 випадки;
- Миколаївська область - 19 випадків;
- Одеська область - 36 випадків;
- Полтавська область - 13 випадків;
- Рівненська область - 6 випадків;
- Сумська область - 22 випадки;
- Тернопільська область - 1 випадок;
- Харківська область - 20 випадків;
- Херсонська область - 25 випадків;
- Хмельницька область - 18 випадків;
- Черкаська область - 13 випадків;
- Чернівецька область - 11 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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