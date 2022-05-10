Про це повідомляє штаб Угрупування об'єднаних сил.

"Упродовж поточної доби, 10 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема українські захисники знищили 12 танків, 4 артилерійські системи, 19 одиниць бойової броньованої техніки, 2 одиниці спеціальної інженерної техніки та 7 автомобілів ворога", - йдеться у повідомленні.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий гелікоптер Мі-24 та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

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