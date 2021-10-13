ВР обере першого віцеспікера 19 жовтня, - Стефанчук

Про це заявив спікер Ради Руслан Стефанчук, передає Інтерфакс-Україна.



"Ми зупинили роботу в п'ятницю. У вівторок ми відразу розпочнемо з продовження цього питання: він триватиме близько години-півтори, й після цього ми зможемо отримати першого віце-спікера", - сказав він.

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