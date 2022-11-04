Вранці у Києві без світла лишилися 450 тис. квартир
4 листопада в столиці без електропостачання перебуває 450 тисяч споживачів - це у півтора раза більше, ніж в попередні дні
Про це інформує в телеграмі міський голова Києва Віталій Кличко
"На сьогоднішній ранок без електропостачання 450 тисяч споживачів, тобто помешкань киян. Це в півтора раза більше, ніж в попередні дні", - пише мер.
Повідомляється, що вимкнення відбуваються через перенавантаження центрального вузла енергосистеми країни.
Міський голова Києва закликав жителів до ощадливого використання електрики: "Максимально економте електроенергію, бо ситуація залишається складною".
- Нагадаємо, 3 листопада енергетики підключили до мережі всіх абонентів Київщини, які в понеділок після обстрілів залишилися без електроенергії.
- У п’ятницю, 4 листопада, графіки погодинних відключень діятимуть у Києві, Київській області та ще 9 областях України.
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