Вранці у Києві без світла лишилися 450 тис. квартир

Про це інформує в телеграмі міський голова Києва Віталій Кличко

"На сьогоднішній ранок без електропостачання 450 тисяч споживачів, тобто помешкань киян. Це в півтора раза більше, ніж в попередні дні", - пише мер.

Повідомляється, що вимкнення відбуваються через перенавантаження центрального вузла енергосистеми країни.

Міський голова Києва закликав жителів до ощадливого використання електрики: "Максимально економте електроенергію, бо ситуація залишається складною".

Нагадаємо, 3 листопада енергетики підключили до мережі всіх абонентів Київщини, які в понеділок після обстрілів залишилися без електроенергії.

У п’ятницю, 4 листопада, графіки погодинних відключень діятимуть у Києві, Київській області та ще 9 областях України.

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