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Укренерго анонсувало відключення у Києві та 10 областях 4 листопада: оприлюднено графіки

3 листопада, 2022 четвер
23:44
Суспільство відключення світла

У п’ятницю, 4 листопада графіки погодинних відключень діятимуть у Києві, Київській області та ще 9 областях України

Про це повідомляє Укренерго.

Із 00:00 до 24:00 графіки погодинних відключень діятимуть у  Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Тоді як у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях погодинні відключення відбуватимуться із 07:00 до 22:00.

"Графіки погодинних відключень передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом. Надати інформацію стосовно термінів відключень саме вашої вулиці або району – обов’язок місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго)", – наголошують в Укренерго.

  • Нагадаємо, 3 листопада енергетики підключили до мережі всіх абонентів Київщини, які в понеділок після обстрілів залишилися без електроенергії.

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