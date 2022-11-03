Укренерго анонсувало відключення у Києві та 10 областях 4 листопада: оприлюднено графіки
У п’ятницю, 4 листопада графіки погодинних відключень діятимуть у Києві, Київській області та ще 9 областях України
Про це повідомляє Укренерго.
Із 00:00 до 24:00 графіки погодинних відключень діятимуть у Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Полтавській областях.
Тоді як у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях погодинні відключення відбуватимуться із 07:00 до 22:00.
"Графіки погодинних відключень передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом. Надати інформацію стосовно термінів відключень саме вашої вулиці або району – обов’язок місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго)", – наголошують в Укренерго.
- Нагадаємо, 3 листопада енергетики підключили до мережі всіх абонентів Київщини, які в понеділок після обстрілів залишилися без електроенергії.
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