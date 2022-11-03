Про це повідомляє Укренерго.

Із 00:00 до 24:00 графіки погодинних відключень діятимуть у Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Тоді як у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях погодинні відключення відбуватимуться із 07:00 до 22:00.

"Графіки погодинних відключень передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом. Надати інформацію стосовно термінів відключень саме вашої вулиці або району – обов’язок місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго)", – наголошують в Укренерго.

Нагадаємо, 3 листопада енергетики підключили до мережі всіх абонентів Київщини, які в понеділок після обстрілів залишилися без електроенергії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb