На Київщині світло повернули всім, хто з понеділка залишався без електрики

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Енергетики заживили усіх абонентів, які залишалися без електропостачання через обстріли у понеділок", - ідеться в повідомлені.

Також з 05:00 на Київщині розпочали стабілізаційні відключення електрики. Вони необхідні для зменшення навантаження на мережі та уникнення аварійних ситуацій.

Раніше 3 листопада в Укренерго повідомили, що в десятьох областях України застосовуватимуть упродовж дня аварійні та погодинні відключення світла.