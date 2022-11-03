На Київщині світло повернули всім, хто з понеділка залишався без електрики
Сьогодні, 3 листопада, енергетики підключили до мережі всіх абонентів Київщини, які в понеділок після обстрілів залишилися без електроенергії
Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.
"Енергетики заживили усіх абонентів, які залишалися без електропостачання через обстріли у понеділок", - ідеться в повідомлені.
Також з 05:00 на Київщині розпочали стабілізаційні відключення електрики. Вони необхідні для зменшення навантаження на мережі та уникнення аварійних ситуацій.
- Раніше 3 листопада в Укренерго повідомили, що в десятьох областях України застосовуватимуть упродовж дня аварійні та погодинні відключення світла.
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