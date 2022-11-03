В десяти областях України та Києві діятимуть аварійні та погодинні графіки відключення світла

Про це інформує Укренерго.

У зв'язку з цим у Дніпропетровській, Кіровоградській і Запорізькій областях продовжуватимуть діяти графіки аварійних відключень. Обмеження стосуватимуться всіх категорій споживачів.

У Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях України світло вимикатимуть за погодинним графіком. Інформацію стосовно графіків відключень на вулиці конкретного споживача повинен надати місцевий оператор розподільчих мереж (обленерго).

Обмеження споживання застосовують для зменшення навантаження не електромережі та збалансування енергосистеми. Це дозволить уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними ударами росіян.

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