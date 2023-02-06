Враження, що анонсований наступ росіян сконцентрований лише на Бахмуті, - нацгвардієць Назаренко
Заступник командира батальйону "Свобода" Володимир Назаренко повідомив, що противник продовжує концентрувати великі сили для захоплення Бахмуту
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Здається, що весь цей галас навколо весняного наступу російського мобілізованого мʼяса відбувається зараз в Бахмуті. Щодня ворог зазнає великих втрат. Якщо порахувати, то за вчора на одній із ділянок було знищено 20 російських окупантів. По всій ділянці фронту щодня ЗСУ ліквідовують понад 500 окупантів. Я вже не говорю про поранених. Тому, якщо порахувати скільки вони мобілізували росіян для війни, то з такими темпами їх вистачить на кілька місяців”, - розповів Назаренко
Заступник командира батальйону "Свобода" вважає, що росіяни концентрують великі сили на Східному напрямку
"Ми, бійці та офіцери ЗСУ, дуже уважно слідкуємо за заявами та інформацією від Генштабу про те, що є загроза наступу з Півночі та на Запоріжжя. Проте також бачимо інформацію, що зараз не спостерігається великого скупчення російських військ для масштабного наступу. Саме тому, ми вважаємо і бачимо, що ворог сконцентрував всі залишки своїх сил на Донеччині та Луганщині", - додав він.
- 3 лютого президент Володимир Зеленський запевнив, що ЗСУ не здадуть Бахмут.
- 6 лютого командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що Бахмут Донецької області став неприступною фортецею для росіян завдяки природному ландшафту та інженерному обладнанню. ЗСУ використовують усі можливості для оборони
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