Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Здається, що весь цей галас навколо весняного наступу російського мобілізованого мʼяса відбувається зараз в Бахмуті. Щодня ворог зазнає великих втрат. Якщо порахувати, то за вчора на одній із ділянок було знищено 20 російських окупантів. По всій ділянці фронту щодня ЗСУ ліквідовують понад 500 окупантів. Я вже не говорю про поранених. Тому, якщо порахувати скільки вони мобілізували росіян для війни, то з такими темпами їх вистачить на кілька місяців”, - розповів Назаренко

Заступник командира батальйону "Свобода" вважає, що росіяни концентрують великі сили на Східному напрямку

"Ми, бійці та офіцери ЗСУ, дуже уважно слідкуємо за заявами та інформацією від Генштабу про те, що є загроза наступу з Півночі та на Запоріжжя. Проте також бачимо інформацію, що зараз не спостерігається великого скупчення російських військ для масштабного наступу. Саме тому, ми вважаємо і бачимо, що ворог сконцентрував всі залишки своїх сил на Донеччині та Луганщині", - додав він.