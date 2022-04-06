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"Все, что я могу сказать на русском языке: идите на х*й", - дружина футболіста Зінченка звернулась до росіян

6 квітня, 2022 середа
19:20
Спорт Влада Зінченко

Журналістка Влада Зінченко, дружина українського футболіста Олександра Зінченка, звернулась до росіян їхньою мовою

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на YouTube-канал "Денисов TIME".

За словами Влади Зінченко, немає сенсу після стількох днів війни звертатися до росіян, але вона звернулась до мешканців РФ їхньою мовою, з особливим посилом.

"Вы просите провести интервью на русском языке, чтобы нас услышали россияне. Мне несложно общаться на русском языке, но уже прошло более сорока дней войны и все, что я могу сказать на этом языке, чтобы меня услышало как можно больше россиян, - идите на х*й". Извиняться за эти слова, я не буду. Это все. Тепер я хочу перейти на українську мову. Я вважаю, що після стількох днів війни продовжувати стукатися до російського народу – немає жодного сенсу. Краще підійду і тричі головою об стіну вдарюся, користі отримаю більше. Як мінімум, кровотік у голові покращає. На жаль, там нема до кого стукатися. Може перед ними на коліна встати? Робити цього не буду, далі спілкуватимуся українською мовою", - сказала українська журналістка.

Влада Зінченко переконана, що їй не має бути соромно, адже для цієї нечисті не варто підбирати слова.
 
"Нам не має бути соромно. Єдине, перед ким мені може бути соромно за свою нецензурну лексику — це перед моїми батьками та чоловіком, але вони прекрасно розуміють ситуацію, тому питань до мене жодних не буде. Дочка моя, яка коли-небудь виросте і побачить це відео і запитає, чому я не підбирала слова і була такою емоційною, то покажу їй фотографії з Ірпеня, Бучі та всіх інших гарячих точок України. Покажу, що зробила ця нечисть із нашим народом. Думаю, вона теж не матиме запитань, чому її мати свого часу не підбирала слова", - сказала дружина футболіста Зінченка.

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Олександр Зінченко
війна з Росією
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