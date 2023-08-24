Все оточення Путіна тепер розуміє умови виживання "в літаку Пригожина", - Портников

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Після ліквідації Пригожина все оточення Путіна розуміє, що єдиною умовою їхнього виживання є виконання будь-яких наказів президента РФ. Тобто, якщо завтра Путін віддасть наказ про ядерний удар, то не повинно бути жодної людини, яка б сумнівалась натиснути на кнопку. Ось до чого призводять такі речі. Тепер вся російська еліта буде жити у невимовному жаху. Проте боятись вона буде не трибуналу, не української армії й не економічного краху Росії, а буде боятись Путіна. Так само як радянська еліта боялась Сталіна. Навіть коли Сталін саджав за ґрати дружин своїх соратників, вони продовжували бути поруч з ним, адже єдиним мотивом їхнього життя став страх", - пояснив Портников.

Журналіст пояснив, що Путін вдається до ліквідації тих, хто йде проти нього, щоб посилити свій авторитет.

"У Путіна немає особливих можливостей для маневру. Або він забезпечує собі життя страхом, або його просто усунуть. Проте в будь-якій тоталітарній системі можливий заколот. Навіть проти Гітлера був заколот. Однак в найближчому оточенні Путіна зараз можуть вважати, що він просто непереборний. Ми розуміємо, що подібні дії, як ліквідація Пригожина, посилює його авторитет. Це ж не політична група, а мафія. В мафії користується повагою той, хто може вбивати без емоцій", - додав він.