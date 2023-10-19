"Все, що необхідно для ППО": Німеччина готує зимовий пакет допомоги для України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна готує зимовий пакет військової допомоги для України, зокрема й засоби протиповітряної оборони
Про це пише Tagesschau.
"Все, що необхідно для протиповітряної оборони є важливим", - сказав Шольц.
Зазначається, що Німеччина поставить Україні додаткову одиницю зенітно-ракетного комплексу Patriot, нові комплекси Iris-T, нові зенітні танки Gepard і нові боєприпаси.
Також, за даними видання, в Європі буде обговорено, як фінансувати допомогу Україні. Це також стосується середньострокового фінансового плану ЄС.
- Зокрема, у вересні, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що у німецькому суспільстві попри економічні труднощі не відчувається внутрішньої втоми від підтримки України на тлі повномасштабної російської агресії.
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