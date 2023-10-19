"Все, що необхідно для ППО": Німеччина готує зимовий пакет допомоги для України

Про це пише Tagesschau.

"Все, що необхідно для протиповітряної оборони є важливим", - сказав Шольц.

Зазначається, що Німеччина поставить Україні додаткову одиницю зенітно-ракетного комплексу Patriot, нові комплекси Iris-T, нові зенітні танки Gepard і нові боєприпаси.

Також, за даними видання, в Європі буде обговорено, як фінансувати допомогу Україні. Це також стосується середньострокового фінансового плану ЄС.