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Головна Війна з Росією "Все, що необхідно для ППО": Німеччина готує зимовий пакет допомоги для України

"Все, що необхідно для ППО": Німеччина готує зимовий пакет допомоги для України

19 жовтня, 2023 четвер
13:20
Війна з Росією Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна готує зимовий пакет військової допомоги для України, зокрема й засоби протиповітряної оборони

Про це пише Tagesschau.

"Все, що необхідно для протиповітряної оборони є важливим", - сказав Шольц.

Зазначається, що Німеччина поставить Україні додаткову одиницю зенітно-ракетного комплексу Patriot, нові комплекси Iris-T, нові зенітні танки Gepard і нові боєприпаси.

Також, за даними видання, в Європі буде обговорено, як фінансувати допомогу Україні. Це також стосується середньострокового фінансового плану ЄС. 

Німеччина
допомога Україні
Олаф Шольц
Світ про Україну
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