"Все вирішиться найближчими днями": Луческу заінтригував інформацією про своє майбутнє
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що його майбутнє визначиться найближчими днями
Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.
"Моє майбутнє визначиться найближчими днями. У мене ще є контракт із "Динамо", але ситуація непроста. Щоб працювати під таким стресом, потрібно по-справжньому любити футбол. Подивимося, що буде", - сказав Мірча Луческу.
За станом здоров'я Мірча Луческу був змушений тимчасово передати свої обов’язки та повноваження головного тренера свому асистенту Олександру Шовковському.
Луческу очолює "Динамо" з 2020 року. У нинішньому сезоні кияни посіли в прем'єр-лізі четверте місце.
- 22 квітня Мірча Луческу заявив, що тимчасово припиняє роботу, а його обов'язки виконуватиме Олександр Шовковський.
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