"Все вирішиться найближчими днями": Луческу заінтригував інформацією про своє майбутнє

Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.

"Моє майбутнє визначиться найближчими днями. У мене ще є контракт із "Динамо", але ситуація непроста. Щоб працювати під таким стресом, потрібно по-справжньому любити футбол. Подивимося, що буде", - сказав Мірча Луческу.

За станом здоров'я Мірча Луческу був змушений тимчасово передати свої обов’язки та повноваження головного тренера свому асистенту Олександру Шовковському.

Луческу очолює "Динамо" з 2020 року. У нинішньому сезоні кияни посіли в прем'єр-лізі четверте місце.