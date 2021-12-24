Вселенський патріарх Варфоломій захворів на коронавірус

Про це повідомляє Ekathimerini.

"Вселенський патріарх закликає всіх дотримуватися рекомендацій лікарів та науковців. Він також закликає тих, хто ще не вакцинований, піти і зробити це заради себе та суспільства", - йдеться у заяві пресслужби Вселенської патріархії.

Там додали, що Варфоломій має легкі симптоми, а його стан хороший.

Нагадаємо, 81-річний патріарх повністю вакцинований від коронавірусу.