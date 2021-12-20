Всесвітній економічний форум у Давосі скасували через "Омікрон", - Sky News
Всесвітній економічний форум, який мали провести з 17 по 21 січня 2022 року на швейцарському гірському курорті Давос, скасували через поширення штаму коронавірусу "Омікрон"
Про це у понеділок, 20 грудня, повідомив редактор Sky News Марк Клейнман.
"Збір глобальних ділових і політичних лідерів наступного місяця на щорічному саміті Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія) був скасований у зв'язку зі зростанням рівня захворюваності на COVID-19 через штам "Омікрон", - написав журналіст у своєму Twitter.
- Давоський економічний форум-2021 також скасували через пандемію коронавірусу.
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