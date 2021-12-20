Всесвітній економічний форум у Давосі скасували через "Омікрон", - Sky News

Про це у понеділок, 20 грудня, повідомив редактор Sky News Марк Клейнман.



"Збір глобальних ділових і політичних лідерів наступного місяця на щорічному саміті Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія) був скасований у зв'язку зі зростанням рівня захворюваності на COVID-19 через штам "Омікрон", - написав журналіст у своєму Twitter.



Давоський економічний форум-2021 також скасували через пандемію коронавірусу.