Всі кейси щодо депортації росіянами українських дітей будуть в Гаазі, - колишній дитячий омбудсмен Кулеба
Добровільна передача батьками дітей росіянам в окупації - все одно є депортацією, а всі такі кейси будуть передані до Міжнародного кримінального суду в Гаазі
Про це в ефірі Еспресо заявив виконавчий директор БО "Save Ukraine", колишній уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.
"Мене дуже часто журналісти запитують: "Якщо мама погодилась свою дитину відправити в цей табір". Це все одно є депортацією, бо росіяни взяли цих дітей в умовах окупації. Вони не мали права на це відповідно до гуманітарного права, Римського статуту. Вони просто захопили цих дітей, скориставшись безпорадністю цих сімей, а потім їх не віддали. Згодом вони оцю етнічну групу українців перемістили в іншу етнічну групу росіян, що є геноцидом. Відмовились їх повертати і почали промивати їм мізки", - зазначив він.
Кулеба розповів, як відбувається документація злочинів.
"Ми, повертаючи дітей, кожну історію документуємо з СБУ. Наша організація також працює з Міжнародним кримінальним судом і всі це кейси будуть в Гаазі", - підсумував він.
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