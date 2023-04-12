Про це в ефірі Еспресо заявив виконавчий директор БО "Save Ukraine", колишній уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

"Мене дуже часто журналісти запитують: "Якщо мама погодилась свою дитину відправити в цей табір". Це все одно є депортацією, бо росіяни взяли цих дітей в умовах окупації. Вони не мали права на це відповідно до гуманітарного права, Римського статуту. Вони просто захопили цих дітей, скориставшись безпорадністю цих сімей, а потім їх не віддали. Згодом вони оцю етнічну групу українців перемістили в іншу етнічну групу росіян, що є геноцидом. Відмовились їх повертати і почали промивати їм мізки", - зазначив він.

Кулеба розповів, як відбувається документація злочинів.

"Ми, повертаючи дітей, кожну історію документуємо з СБУ. Наша організація також працює з Міжнародним кримінальним судом і всі це кейси будуть в Гаазі", - підсумував він.