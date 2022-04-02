Всі ми хочемо миру, але попереду ще складні битви, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська готуються до нових потужних ударів по Україні
Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненнв.
"На сході нашої країни ситуація залишається вкрай складною. Російських військових наганяють на Донбас, на Харківський напрямок. Вони готуються до нових потужних ударів. Ми готуємося до ще більш активної оборони. Використовуємо всі можливості – як внутрішні, так і зовнішні. Ще раз підкреслюю: попереду – складні битви. Зараз іще не можна думати, ніби ми вже пройшли всі випробування. Ми всі хочемо перемоги. Але коли вона буде – кожен це побачить. Кожен це відчує – що настає мир", - зазначив президент України.
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