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Головна війна з Росією Всі органи влади мають діяти так, щоб кожен українець знав, що йому робити, - Порошенко

Всі органи влади мають діяти так, щоб кожен українець знав, що йому робити, - Порошенко

13 лютого, 2022 неділя
11:47
війна з Росією Порошенко

Органи державної влади мають дати громадянам вичерпну інформацію щодо алгоритму дій у надзвичайних ситуаціях

Про це після наради в голови Верховної Ради сказав лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, повідомляє Еспресо.TV.  

"Я звернувся з проханням, щоб завтра кожен народний депутат мав алгоритм своїх дій у випадку години "Ч" – куди йти, що робити, яким чином забезпечити зв’язок, яким чином повідомлення, яким чином голосування. І саме так органи влади мають діяти, щоб кожен українець знав, що йому робити", – зазначив Порошенко. 

"Де і як буде забезпечене бомбосховище? Як буде забезпечений зв’язок, як буде забезпечена фінансова стабільність, як буде забезпечене харчування, паливо, електроенергія і все таке інше", – сказав Порошенко. 

"Ці всі питання проробляються. Але українці мають право знати, бо саме це є ефективною формою знищення паніки. А не замовчування або поза страуса. Саме цього ми і домагаємося. Саме так ми робили в 2014 році – саме так ми примусимо зробити і зараз", – наголосив п’ятий президент.

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Верховна Рада
Петро Порошенко
російська агресія
бомбосховища
російське вторгнення
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