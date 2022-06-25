Всі питання щодо Союзної держави Росії та Білорусі погоджені, - Путін

Про це повідомляє РІА Новини.

"У полі нашого зору залишається питання, пов'язані із будівництвом Союзної держави. Там все відомствами узгоджено, питання реалізації планів", - сказав Путін.

На цій же зустрічі Лукашенко назвав Вітчизною територію від російського Владивостока до Бреста у Білорусі.

12 червня державний секретар Союзної держави Росії та Білорусі Дмитро Мезенцев заявив, що реалізація програм з інтеграції знаходиться на фінішній прямій.