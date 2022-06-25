Всі питання щодо Союзної держави Росії та Білорусі погоджені, - Путін
Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з самопроголошеним очільником Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що всі питання щодо Союзної держави погоджені
Про це повідомляє РІА Новини.
"У полі нашого зору залишається питання, пов'язані із будівництвом Союзної держави. Там все відомствами узгоджено, питання реалізації планів", - сказав Путін.
На цій же зустрічі Лукашенко назвав Вітчизною територію від російського Владивостока до Бреста у Білорусі.
- 12 червня державний секретар Союзної держави Росії та Білорусі Дмитро Мезенцев заявив, що реалізація програм з інтеграції знаходиться на фінішній прямій.
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