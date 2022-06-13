У Союзній державі РФ та Білорусі заявили про "фінішну пряму" в реалізації програм інтеграції країн

Про це заявив державний секретар Союзної держави Росії та Білорусі Дмитро Мезенцев, передає Інтерфакс.

"Нам із боку Заходу нав'язують шахову партію абсолютно поза всякими правилами. І піддаватися нам не слід. У нас свої плани - щодо економічної інтеграції, виконання 28 союзних програм. Ми вийшли на фінішну пряму їх реалізації", - сказав Мезенцев.

Він наголосив, що поглиблення відносин між державами "не вимушена відповідь на тиск Заходу, а результат тривалих переговорів".