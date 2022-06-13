У Союзній державі РФ та Білорусі заявили про "фінішну пряму" в реалізації програм інтеграції країн
Реалізація союзних програм з інтеграції Росії та Білорусії знаходиться на фінішній прямій
Про це заявив державний секретар Союзної держави Росії та Білорусі Дмитро Мезенцев, передає Інтерфакс.
"Нам із боку Заходу нав'язують шахову партію абсолютно поза всякими правилами. І піддаватися нам не слід. У нас свої плани - щодо економічної інтеграції, виконання 28 союзних програм. Ми вийшли на фінішну пряму їх реалізації", - сказав Мезенцев.
Він наголосив, що поглиблення відносин між державами "не вимушена відповідь на тиск Заходу, а результат тривалих переговорів".
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