Всі школи Києва мають 80% вакцинованого персоналу, - КМДА
Всі комунальні школи Києва зможуть працювати у "жовтій" зоні карантину
Про це повідомили у КМДА.
Лідерами з щеплень стали Голосіївський, Дніпровський та Святошинський райони.
Вони мають показники у понад 85%.
"Реальна захворюваність серед педагогічного складу в школах наразі становить менше ніж 0,1%, а серед учнів - 0,004%", - повідомили у КМДА.
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