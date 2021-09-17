Всі школи Києва мають 80% вакцинованого персоналу, - КМДА

Про це повідомили у КМДА.

Лідерами з щеплень стали Голосіївський, Дніпровський та Святошинський райони.



Вони мають показники у понад 85%.

"Реальна захворюваність серед педагогічного складу в школах наразі становить менше ніж 0,1%, а серед учнів - 0,004%", - повідомили у КМДА.