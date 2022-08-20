Про це він написав у колонці для Newsweek.

За його словами, Україна вже продемонструвала своє бажання боротися за себе. А нещодавні постачання із США в Україну ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS) дозволило Збройним силам України знищити сотні пріоритетних російських цілей.

"Я можу запевнити американський народ і його обраних представників, що президент Володимир Зеленський та його адміністрація розглядають ефективне використання зброї не тільки як головний пріоритет, але і як священний обов’язок, який ми маємо перед українським народом. Саме тому Володимир Зеленський запровадив рівні контролю та підзвітності, щоб забезпечити нагляд за допомогою, що надається Україні", - сказав він.

Андрій Єрмак розповів, що Зеленський і його команда радників регулярно зустрічаються з представниками країн, що надають цю допомогу, і звітують про те, де і як ця допомога використовується.

"Крім того, делегати Верховної Ради майже щотижня проводять віртуальні зустрічі зі своїми колегами з Європи, щоб переконатися, що законодавчі органи мають необхідну інформацію для виконання своїх наглядових функцій", - сказав керівник Офісу президента.

Уряд також організовує брифінги для відповідних комітетів конгресу США щодо нагляду за допомогою у сфері безпеки і співпрацює з аташе з питань оборони США бригадним генералом Гарріком М. Хармоном.

Він додав, що задля проінформованості громадськості створили спільний інформаційний центр. Це також дає можливість співпрацювати з журналістами та іншими посадовими особами.

18 серпня ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена не виступає проти ударів української армії по цілях РФ у тимчасово окупованому Криму західною зброєю.

19 серпня ми писали, що США нададуть Україні ще $775 млн військової допомоги. До пакету увійдуть боєприпаси для HIMARS, безпілотники і ракетні системи.

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