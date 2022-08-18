США не заперечують проти ударів України американською зброєю по об'єктах РФ у окупованому Криму, - Politico
Адміністрація президента США Джо Байдена не виступає проти ударів української армії по цілях РФ у тимчасово окупованому Криму західною зброєю
Про це пише Politico з посиланням на представника адміністрації, який повідомив інформацію анонімно.
"Звичайно, ми не вибираємо цілі, і все, що ми надали, призначено для цілей самооборони. Будь-яка ціль, яку вони вирішать переслідувати на суверенній українській землі, за визначенням є самообороною", – сказав він.
Видання повідомляє, що Україна не повинна використовувати зброю американського виробництва для нападу всередині Росії. На уточнювальне запитання чи вважає адміністрація півострів українською територією, чиновник відповів: "Крим – це Україна".
"Російським військам нема чого там перебувати, і напад на російські сили в Криму нічим не відрізняється від нападу на них навколо Києва, у Херсоні чи на сході України", - сказав Курт Волкер, колишній посол США в НАТО та спецпредставник з питань України під час адміністрації Трампа.
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