США не заперечують проти ударів України американською зброєю по об'єктах РФ у окупованому Криму, - Politico

Про це пише Politico з посиланням на представника адміністрації, який повідомив інформацію анонімно.

"Звичайно, ми не вибираємо цілі, і все, що ми надали, призначено для цілей самооборони. Будь-яка ціль, яку вони вирішать переслідувати на суверенній українській землі, за визначенням є самообороною", – сказав він.

Видання повідомляє, що Україна не повинна використовувати зброю американського виробництва для нападу всередині Росії. На уточнювальне запитання чи вважає адміністрація півострів українською територією, чиновник відповів: "Крим – це Україна".

"Російським військам нема чого там перебувати, і напад на російські сили в Криму нічим не відрізняється від нападу на них навколо Києва, у Херсоні чи на сході України", - сказав Курт Волкер, колишній посол США в НАТО та спецпредставник з питань України під час адміністрації Трампа.

У Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня пролунали вибухи, у міноборони Росії заявили про детонацію на складі з боєприпасами.

17 серпня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Кримський міст є законною військовою ціллю та має бути знищений.

Після вибухів у Криму загарбники терміново евакуювали авіатехніку вглиб півострова і в Росію.

Жителі Керчі повідомили, що ввечері, 18 серпня, чули гучні звуки, схожі на вибухи.

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