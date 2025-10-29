Польща не блокуватиме відкриття кластерів щодо вступу України до ЄС, - Княжицький

Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат Микола Княжицький.

"Я вважаю, що ситуація змінюється, внутрішньополітична ситуація в Польщі теж. Польський уряд зараз активно, серйозно і відповідально підтримує Україну. І я не бачу якихось проблем з боку польського уряду. Польська опозиція, антиукраїнська, антисемітська партія Брауна чи партія "Конфедерація", вони проти цього виступають. Часом різкі заяви робить президент Навроцький, але уряд Україну підтримує. Так що ситуація така", - заявив він.

Княжицький додав, що це не скасовує того, що між Україною і Польщею існують проблеми, пов'язані з сільським господарством, з іншими економічними питаннями.

" Їх потрібно обговорювати і проговорювати. І сама Польща жодним чином не буде блокувати початок відкриття кластерів для України, але вона може бути не настільки активною для того, щоб подолати це так зване вето Орбана. І не тільки Польща, а інші країни. Чому вони можуть бути не настільки активними, тому що справді в них є якісь свої власні інтереси, і для них це серйозний політичний виклик", - зазначив нардеп.

На його думку, проблема теж полягає в тому, що ми весь час даємо підстави нас звинувачувати в тому, що ми не готові до відкриття кластерів.

"От дуже серйозною перепоною для цього стали ці позбавлення незалежності НАБУ і САП. Цим всі скористалися, наші друзі за нас переживали, наші вороги це використовували проти нас для того, щоб не відкривати кластери. Зараз не настільки дражливою, але серйозною буде справа Кудрицького, якого просто переслідують з політичних міркувань. В основному за те, що він співпрацює з європейськими організаціями. І очевидно, такі справи теж будуть гальмувати відкриття цих кластерів, бо Угорщина все одно на догоду Росії буде це блокувати, а інші країни будуть нас, так би мовити, виховувати або використовувати цю ситуацію для себе, якщо між нами є якісь торгові суперечки для того, щоб не дуже і сильно долати вето Орбана. І в цьому я бачу найбільшу проблему", - вважає Княжицький.