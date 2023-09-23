Втекли з дому на авто, бо мама забрала гаджети: у США поліція зупинила 10-річного водія з сестрою

Про це інформує BBC.

Зазначається, що мати повідомила про зникнення дітей ще тиждень тому. Вони вирішили втекти з дому після того, як вона забрала їхні гаджети.

Брат із сестрою встигли проїхати 320 кілометрів від дому в Норт-Порті до Алачуа, коли автомобіль зупинила поліція.

"На превеликий подив поліцейські побачили 10-річного хлопчика-водія, який виходив з машини разом зі своєю сестрою", - зазначили правоохоронці.

Дітей відвезли до відділку, звідки їх забрала мати. Після розмови з жінкою поліцейські вказали, що немає підстав вважати, що з дітьми жорстоко поводилися вдома.