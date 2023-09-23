Втекли з дому на авто, бо мама забрала гаджети: у США поліція зупинила 10-річного водія з сестрою
Поліція Флориди зупинила на трасі автомобіль, яким кермував 10-річний хлопчик, з ним була його 11-річна сестра: діти втекли з дому, оскільки мама забрала у них гаджети
Про це інформує BBC.
Зазначається, що мати повідомила про зникнення дітей ще тиждень тому. Вони вирішили втекти з дому після того, як вона забрала їхні гаджети.
Брат із сестрою встигли проїхати 320 кілометрів від дому в Норт-Порті до Алачуа, коли автомобіль зупинила поліція.
"На превеликий подив поліцейські побачили 10-річного хлопчика-водія, який виходив з машини разом зі своєю сестрою", - зазначили правоохоронці.
Дітей відвезли до відділку, звідки їх забрала мати. Після розмови з жінкою поліцейські вказали, що немає підстав вважати, що з дітьми жорстоко поводилися вдома.
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