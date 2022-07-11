Про це йдеться у дослідженні Опендатабот.

"У червні українці перевели на допомогу армії півмільярда гривень. Сума пожертв знизилась утричі за місяць — та у 12 разів у порівнянні з першими днями після вторгнення РФ", – зазначає компанія.

Зокрема, за останній тиждень лютого на рахунок ЗСУ було переведено 6 млрд грн. Певну частку цієї суми становили "ковідні" гроші — 1000 гривень від держави, яку отримували вакциновані від Covid-19 громадяни.

У березні українці пожертвували армії рекордну суму — 8,1 млрд грн, але відтоді сума надходжень лише зменшувалась. У липні українці перевели на рахунок НБУ вже 1,9 млрд грн, зазначає Опендатабот.

Загалом за понад 4 місяці від початку повномасштабної війни українці перевели на підтримку армії 19,6 млрд грн.

"Зменшення сум донатів можна пояснити як втомленістю українців від війни та загальним зменшенням доходів, так й виникненням нових масштабних волонтерських або державних ініціатив на допомогу армії: UNITED24 — ініціатива президента Володимира Зеленського, "Повернись живим", Благодійний фонд Сергія Притули", – коментують в Опендатабот.

Нагадаємо, виробник заявив, що віддасть безплатно Байрактари, на які українці на заклик Сергія Притули збирали кошти.

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