Про це голова німецького МЗС написала в колонці для The Guardian.

Бербок заявила, що Німеччина після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну не лише змінила ставлення до загроз власній безпеці, а й прийняла свою відповідальність, як лідера, на якого можуть покластися партнери.

"Лише два роки тому ідея про постачання Німеччиною танків, систем ППО і гаубиць у зону бойових дій здавалася б, щонайменше, надуманою. Сьогодні Німеччина є одним з провідних постачальників зброї для самооборони України", - пише вона.

Розв'язана Росією війна, на думку Бербок, призвела до зміни того, як Берлін сприймає загрози власній безпеці в самому центрі Європи й усвідомлює, що "наша безпека не є даністю".

"Занадто довго ми не прислухалися до застережень наших східних сусідів, які закликали нас серйозно ставитися до загроз, що виходять від Росії. Ми зрозуміли, що "сподіватися на краще" недостатньо, коли маєш справу з лідером, який стає дедалі більш авторитарним. Попри всі наші зусилля з побудови архітектури європейської безпеки з Росією, наша економічна та політична взаємодія також не схилила російський режим до демократії", - пише вона.

За її словами, Німеччина свідома того, що у майбутньому "Росія президента Путіна" продовжить загрожувати миру і безпеці на континенті, тому "ми повинні організувати нашу безпеку проти путінської Росії, а не разом з нею".