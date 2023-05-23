Про це повідомляє Politico.

За словами чотирьох дипломатів, суперечка сталася 22 травня під час закритої зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Коли Сіярто повторив вимогу Будапешта до Києва зняти санкції з угорського банку OTP для розблокування допомоги Україні, Бербок відповіла, що ця фінансова установа визнає окупацію РФ Луганська та Донецька та надає кредити російським військовим.

Попри це, один з дипломатів заявив такий обмін думками "цивілізованим, який відбувся в рамках дискусії".

Джерела додали, що Швеція та Естонія, також тиснули на Угорщину.

Міністри оборони ЄС обговорять військову підтримку України на зустрічі 23 травня.