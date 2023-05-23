На закритій зустрічі голів МЗС Євросоюзу Бербок посварилася із Сіярто через блокування Угорщиною допомоги Україні, - Politico
Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок влаштувала суперечку з колегою з Угорщини Петером Сіярто через блокування Будапештом допомоги Україні
Про це повідомляє Politico.
За словами чотирьох дипломатів, суперечка сталася 22 травня під час закритої зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.
Коли Сіярто повторив вимогу Будапешта до Києва зняти санкції з угорського банку OTP для розблокування допомоги Україні, Бербок відповіла, що ця фінансова установа визнає окупацію РФ Луганська та Донецька та надає кредити російським військовим.
Попри це, один з дипломатів заявив такий обмін думками "цивілізованим, який відбувся в рамках дискусії".
Джерела додали, що Швеція та Естонія, також тиснули на Угорщину.
Міністри оборони ЄС обговорять військову підтримку України на зустрічі 23 травня.
- 17 травня Сіярто заявив, що Угорщина заблокує черговий транш фінансової допомоги ЄС Україні в розмірі 500 млн євро через внесення банку OTP до списку "спонсорів війни".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.08
Купівля 37.08Продаж 37.63
-
EUR
Купівля 40.12Продаж 40.99
- Актуальне
- Важливе