"Не надали необхідної підтримки": Ердоган пов'язав масштабну агресію РФ із недостатньою реакцією світу на окупацію Криму
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив думку, що масштабна агресія Росії проти України стала наслідком недостатньо жорсткої реакції Захода на російське вторгнення і окупацію Криму в 2014 році
Про це Ердоган заявив на Анталійському дипломатському форумі (ADF), передає Newsweek.
"Якби весь Захід і весь світ підняли свій голос проти вторгнення в Крим у 2014 році, чи зіткнулися б ми з сьогоднішньою картиною? Але ті, хто мовчав про окупацію Криму, вже щось говорять. Чи справедливість в одній частині світу діє, а в іншій недійсна? Що це за світ? На жаль, міжнародне співтовариство не проявило необхідної чутливості і не надало необхідної підтримки для подолання цієї несправедливості", - сказав Ердоган.
Попри запроваджені країнами Заходу санкції,
Турецький лідер висловив думку, що, попри запроваджені країнами Заходу санкції, міжнародне співтовариство могло зробити більше.
"Україна залишилася сама у своїй справедливій боротьбі. Сьогодні ми стикаємося з руйнівними і болючими наслідками проблем, які можна вирішити дипломатичним шляхом, якщо вчасно виявити сильну волю. Коли ми бачимо, що мирні жителі залишають свої домівки, діти сповнені страху і тривоги, міста в руїнах, гинуть невинні люди, наш смуток зростає в геометричній прогресії", - додав Ердоган.
- Нагадаємо, раніше Туреччина назвала масштабний напад РФ на Україну війною та закрила протоки Босфор і Дарданелли для російських кораблів.
- Турецький міністр енергетики та природних ресурсів їФатіх Донмез заявив, що Туреччина не планує приєднуватися до міжнародних санкцій проти РФ за повномасштабне вторгнення в Україну та залишиться "на боці дипломатії".
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