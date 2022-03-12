"Не надали необхідної підтримки": Ердоган пов'язав масштабну агресію РФ із недостатньою реакцією світу на окупацію Криму

Про це Ердоган заявив на Анталійському дипломатському форумі (ADF), передає Newsweek.



"Якби весь Захід і весь світ підняли свій голос проти вторгнення в Крим у 2014 році, чи зіткнулися б ми з сьогоднішньою картиною? Але ті, хто мовчав про окупацію Криму, вже щось говорять. Чи справедливість в одній частині світу діє, а в іншій недійсна? Що це за світ? На жаль, міжнародне співтовариство не проявило необхідної чутливості і не надало необхідної підтримки для подолання цієї несправедливості", - сказав Ердоган.



Попри запроваджені країнами Заходу санкції,



Турецький лідер висловив думку, що, попри запроваджені країнами Заходу санкції, міжнародне співтовариство могло зробити більше.



"Україна залишилася сама у своїй справедливій боротьбі. Сьогодні ми стикаємося з руйнівними і болючими наслідками проблем, які можна вирішити дипломатичним шляхом, якщо вчасно виявити сильну волю. Коли ми бачимо, що мирні жителі залишають свої домівки, діти сповнені страху і тривоги, міста в руїнах, гинуть невинні люди, наш смуток зростає в геометричній прогресії", - додав Ердоган.

Нагадаємо, раніше Туреччина назвала масштабний напад РФ на Україну війною та закрила протоки Босфор і Дарданелли для російських кораблів.

Турецький міністр енергетики та природних ресурсів їФатіх Донмез заявив, що Туреччина не планує приєднуватися до міжнародних санкцій проти РФ за повномасштабне вторгнення в Україну та залишиться "на боці дипломатії".