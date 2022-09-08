Втрачений для історії сувій Мертвого моря знайшли у штаті Монтана
Сувій Мертвого моря, який вважали втраченим для історії, знову знайшли після дарування Єрусалиму, за понад 9,6 км у США
Про це інформує Daily Mail.
Стародавній фрагмент Мертвого моря, вік якого оцінюється приблизно в 2700 років, є одним із трьох папірусів, які збереглися з періоду Першого Храму.
"Професор Шмуель Ахітув помітив під час досліждення на фотографії фрагмент зниклого пергаменту та розпочав кампанію з його пошуку. Зрештою папірус знайшли у штаті Монтана, де власник пояснив, що його мати отримала сувій у подарунок під час відвідування Єрусалиму в 1965 році", - йдеться в повідомленні.
Папурус жінка повірилу у рамці на своїй стіні.
Сувій залишать в лабораторії Управління старожитностей Ізраїлю.
"Однак документи періоду Першого Храму, написані на органічних матеріалах, як-от цей папірус, майже не збереглися. Хоча у нас є тисячі фрагментів сувоїв, що датуються періодом Другого Храму, ми маємо лише три документи, включаючи цей нещодавно знайдений, періоду Першого Храму. Кожен новий документ проливає глибше світло на писемність і управління в період Першого храму.
Сам фрагмент є таємничим, оскільки він складається лише з чотирьох вирваних рядків, які починаються словами "до Ізмаїла пошли..." давньоєврейською мовою. Вважається, що повне повідомлення було набором інструкцій для одержувача", - сказав директор відділу сувоїв Іудейської пустелі Джо Узіель.
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