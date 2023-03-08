Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення перевищили 155 тис. осіб загиблими, - Генштаб
З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили понад 155 тис. військових загиблими
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 8 березня 2023 року орієнтовно становлять:
- Особового складу ‒ близько 155530 (+700 за добу) осіб ліквідовано
- Танків ‒ 3436 (+4) одиниці
- Бойових броньованих машин ‒ 6723 (+9)
- Артилерійських систем – 2463 (+7)
- РСЗВ – 488 (+0)
- Засобів ППО ‒ 253 (+0)
- Літаків – 303 (+0)
- Гелікоптерів – 289 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+3)
- Крилатих ракет ‒ 873 (+0)
- Кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- Автомобільної техніки та автоцистерн – 5330 (+7)
- Спеціальної техніки ‒ 236 (+0)
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