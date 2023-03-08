Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 8 березня 2023 року орієнтовно становлять:

Особового складу ‒ близько 155530 (+700 за добу) осіб ліквідовано

Танків ‒ 3436 (+4) одиниці

Бойових броньованих машин ‒ 6723 (+9)

Артилерійських систем – 2463 (+7)

РСЗВ – 488 (+0)

Засобів ППО ‒ 253 (+0)

Літаків – 303 (+0)

Гелікоптерів – 289 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+3)

Крилатих ракет ‒ 873 (+0)

Кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

Автомобільної техніки та автоцистерн – 5330 (+7)

Спеціальної техніки ‒ 236 (+0)