Про це пише Newsmaker.

У МЗС Молдови зазначили, що обирати назву - це суверенне право кожної країни, і що держава "не потребує уроків історії".

"Заява офіційного представника МЗС Росії – це втручання у внутрішні справи Молдови. Це наше суверенне право — вирішувати, як називати мову, якою ми говоримо. Нам не потрібні уроки історії. Ми знову звертаємося до російської сторони із закликом не допускати втручання у внутрішні справи нашої країни", - заявили в МЗС.

Раніше Захарова у своєму телеграм-каналі заявила, що державна мова Молдови має мати назву "молдавська" і переписувати назву треба "дотримуючись історичної логіки". Вона також зазначила у дописі, що румунська та молдавська схожі, проте це "різні діалекти".

"Якщо хочуть переписувати назву мови, то нехай дотримуються історичної логіки й називають румунську молдавською, а не навпаки", - написала Захарова.