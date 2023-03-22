"Втручання у внутрішні справи": Молдова відповіла на ідею Захарової перейменувати румунську мову на молдовську
МЗС Молдови відповіло на заяву представниці МЗС РФ Марії Захарової, в якій вона порадила перейменувати румунську мову на молдовську та зазначило, що такі висказування - втручання у справи країни
Про це пише Newsmaker.
У МЗС Молдови зазначили, що обирати назву - це суверенне право кожної країни, і що держава "не потребує уроків історії".
"Заява офіційного представника МЗС Росії – це втручання у внутрішні справи Молдови. Це наше суверенне право — вирішувати, як називати мову, якою ми говоримо. Нам не потрібні уроки історії. Ми знову звертаємося до російської сторони із закликом не допускати втручання у внутрішні справи нашої країни", - заявили в МЗС.
Раніше Захарова у своєму телеграм-каналі заявила, що державна мова Молдови має мати назву "молдавська" і переписувати назву треба "дотримуючись історичної логіки". Вона також зазначила у дописі, що румунська та молдавська схожі, проте це "різні діалекти".
"Якщо хочуть переписувати назву мови, то нехай дотримуються історичної логіки й називають румунську молдавською, а не навпаки", - написала Захарова.
- Молдовський парламент схвалив рішення щодо перейменування державної мови з молдовської на румунську: 58 депутатів підтримали ініціативу.
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