Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Вучич відмовився пообіцяти, що Сербія не вводитиме санкції проти Росії і визнав, що рішення Белграда не приєднатися до європейських санкцій проти Росії призвело до "важких [економічних] обставин" для Сербії.

Також він заявив, що оцінить, "коли ми опинимося в глухому куті і коли наша політика має змінитися".

Водночас міністр економіки Сербії Раде Баста закликав сербський уряд запровадити санкції проти Росії та заявив, що Сербія платить "високу ціну" за те, що не зробила цього 14 березня.

Ще раніше видання Politico повідомляло, що Вучич, схоже, переглядає тісні зв’язки Сербії з Росією. Таке рішення президента частково викликане вербуванням бойовиків та підривною діяльністю в Сербії ПВК Вагнера та розуміння міжнародної економічної та інформаційної втрати, яку завдало Путіну його вторгнення в Україну.