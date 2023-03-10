Дипломати працюють над зустріччю Зеленського і президента Сербії Вучича
Посол України в Сербії Володимир Толкач запевнив, що дипломати активно працюють над організацією зустрічі сербського президента Александара Вучича з Володимиром Зеленським
Про це повідомляє Nova.
"Є багато питань, які потрібно обговорити не тільки з президентом, але й з багатьма міністерствами та міністрами. Це насамперед економічні питання, наша співпраця з міжнародними організаціями, і, звичайно, є також політичні питання. Всі ці питання мають бути конкретизовані й має бути організована телефонна розмова або зустріч між президентами. Ми знаємо, що Сербія підтримує Україну в цьому сенсі та голосує за резолюції в ООН. З іншого боку, Україна підтримує Сербію, коли йдеться про територіальну цілісність Сербії щодо Косова і Метохії", – заявив посол України в Сербії Володимир Толкач.
- У грудні 2022 року Нідерланди запропонували заморозити вступ Сербії до ЄС через неприєднання до санкцій проти РФ.
- 18 січня президент Сербії заявив, що війна в Україні погіршила його стосунки з Путіним.
- А 19 січня уряд Сербії оголосив про відправлення гуманітарної допомоги для України, зокрема надіслали електроенергетичне обладнання.
- 26 січня міністр закордонних справ Сербії Івиця Дачич натякнув, що Белград може змінити свій курс щодо РФ.
- 1 березня президент Сербії Александар Вучич заявив, що його співвітчизників, які воюють проти України у складі ПВК Вагнера, заарештують після повернення додому.
- 4 березня стало відомо, що міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заявив, що Белград не постачає зброї Україні.
- Президент Сербії Александар Вучич у неділю, 5 березня, заперечив повідомлення про постачання сербських боєприпасів Україні чи Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.06
Купівля 38.06Продаж 38.9
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 40.8
- Актуальне
- Важливе