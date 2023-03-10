Дипломати працюють над зустріччю Зеленського і президента Сербії Вучича

Про це повідомляє Nova.

"Є багато питань, які потрібно обговорити не тільки з президентом, але й з багатьма міністерствами та міністрами. Це насамперед економічні питання, наша співпраця з міжнародними організаціями, і, звичайно, є також політичні питання. Всі ці питання мають бути конкретизовані й має бути організована телефонна розмова або зустріч між президентами. Ми знаємо, що Сербія підтримує Україну в цьому сенсі та голосує за резолюції в ООН. З іншого боку, Україна підтримує Сербію, коли йдеться про територіальну цілісність Сербії щодо Косова і Метохії", – заявив посол України в Сербії Володимир Толкач.