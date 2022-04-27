Вугілля, горілка та фінанси для держпідприємств. Швейцарія ввела нові санкції проти Росії та Білорусі
27 квітня набув чинності новий пакет санкцій, який прийняла Федеральна рада Швейцарії проти Росії та Білорусії і який вводить в дію обмеження, ухвалені ЄС 8 квітня
Про це пише Reuters.
Нові заходи торкнуться насамперед заборони на імпорт російського вугілля, а також деревини, горілки, цементу, морепродуктів та інших важливих джерел доходу для РФ. Також обмеження торкнуться фінансового сектора: державні російські підприємства не зможуть отримувати жодної підтримки з боку Швейцарії.
Таким чином, офіційний Берн реалізує пакет санкцій ЄС щодо Росії, який був прийнятий 8 квітня.
- Також додаткові санкції проти Росії сьогодні затвердила Канада – вони стосуються 203 членів терористичних "Л/ДНР".
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